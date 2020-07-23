AS: Гвардиола получит от шейхов астрономическую сумму на масштабное усиление Манчестер Сити

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует усилить команду в ближайшее трансферное окно. Главные цели испанца – покупка двух центральных защитников, замены Лерою Сане и еще одного футболиста в атакующую линию.

После отмены запрета на выступления в Лиги чемпионов, боссы "Манчестер Сити" готовы выделять средства на новые закупки. По информации AS, Гвардиола получит 330 миллионов евро на 4 новых исполнителей.

Пеп и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн уже составили трансферный шорт-лист. В него вошли центрбеки Калиду Кулибали ("Наполи"), Диего Карлос ("Севилья"), Давид Алаба ("Бавария") и Милан Шкриньяр ("Интер"), а также хавбеки Ферран Торрес из "Атлетико" и Кай Хавертц из "Байера".