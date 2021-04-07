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Сульшер рассказал, сыграет ли Рашфорд в матче с Гранадой

Англия
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Игрок был заменен в матче с Брайтоном из-за травмы

Сульшер рассказал, сыграет ли Рашфорд в матче с Гранадой

AON

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рашфорд может принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Гранадой".

Напомним, 4 апреля Рашфорд отметился голом в матче английской Премьер-лиги с "Брайтоном" (2:1) и был вынужден покинуть поле на 73-й минуте из-за травмы.

"Я не могу раскрыть всю информацию о команде. Маркус приехал на матч с нами, и завтра мы примем решение, попадёт ли он в стартовый состав или останется на скамейке запасных. Не думаю, что он проведёт на поле 90 минут", — приводит слова Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы "Гранада" — "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 8 апреля, в Испании.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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