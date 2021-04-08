Алан Ширер: в начале славных дел

При всем уважении к таланту Уэйна Руни, Джейми Варди и Гарри Кейна, следует признать, что последним по-настоящему ярким английским нападающим был Алан Ширер. Он повесил бутсы на гвоздь еще в 2006-м, но и по сей день с приличным отрывом возглавляет список самых результативных форвардов в истории Премьер-лиги (260 забитых мячей). Голевой почин Алана в матчах английского первенства состоялся ровно 33 года назад, 9 апреля 1988-го, на стадионе "Делл" в Саутгемптоне, где одноименный клуб принимал лондонский "Арсенал". В стартовом составе "святых" на поле впервые появился 17-летний нападающий Ширер, имевший на тот момент лишь контракт юниора (35 фунтов в неделю), и выдал просто феноменальную игру: мяч трижды после его ударов оказывался в воротах гостей. "Саутгемптон" отпраздновал победу (4:2), а герой встречи не только в одночасье стал любимцем местных фанов, но и вошел в историю чемпионата Англии как самый молодой автор хет-трика в высшем дивизионе. В 17 лет и 240 дней от роду Ширеру удалось превзойти предыдущий рекорд, установленный Джимми Гривзом (20 лет и 290 дней) еще в 1960 году.

В большинстве русскоязычных источников тиражируется ошибочная информация о том, что тот матч, якобы, стал вообще дебютным для молодого футболиста во взрослом футболе. На самом деле Ширер к тому моменту уже дважды примерял футболку "Саутгемптона" – в выездных играх против "Челси" 26 марта (1:0) и "Оксфорда" 4 апреля (0:0). В обоих случаях он менял в перерыве Дэнни Уоллеса. И лишь после этого наставник "святых" Крис Николл рискнул впервые выставить молодого нападающего в основе на домашний матч против "Арсенала" 9 апреля. Во время командного обеда коуч ошарашил тинэйджера новостью: тот выйдет в стартовом составе в вечерней игре с "канонирами", поскольку основной форвард команды (Уоллес) не прошел утренний фитнес-тест. "До матча оставалось всего несколько часов, и у меня просто не оставалось времени на то, чтобы волноваться, – вспоминал Ширер много лет спустя. – Тогда я переживал лишь о том, что не успел предупредить родителей и друзей, чтобы они смогли прийти и посмотреть на меня".

А посмотреть было на что. Уже через 5 минут после начала поединка Ширер зажег свою фамилию на табло. Откликнувшись на навес Грэма Бейкера от правой бровки, молодой нападающий выскочил из-за спин защитников "Арсенала" и с линии вратарской головой пробил в "домик" киперу лондонцев Джону Лукичу. Празднуя свой успех, Алан победно вскинул вверх чуть согнутую в локте правую руку с открытой ладонью – этот спонтанный жест потом станет фирменной фишкой Ширера, которой он будет отмечать каждый забитый мяч.

Спустя четверть часа гости счет сравняли, помог автогол Кевина Бонда. Но на 33-й минуте вновь взял слово новичок "Саутгемптона", забивший в очень похожем стиле. Только на этот раз последовал навес с левого фланга от Энди Таунсенда, и Алан, сыграв на опережение, кивком головы срезал мяч под дальнюю штангу. А через 4 минуты после перерыва будущая звезда сборной Англии оформил свой исторический хет-трик. Причем, его третий гол получился каким-то корявым и даже несколько комичным. Ширер вновь удачно выбрал позицию в штрафной "канониров" и принимая прострел от лицевой, оказался в одиночестве перед пустыми воротами. Алан, пробивая в касание, угодил в перекладину и при этом потерял равновесие, упав на одно колено. Но моментально вскочил на ноги и, на долю секунды опередив защитника "Арсенала" Гуса Сезара, первым оказался на отскоке и добил мяч в сетку. После чего грохнулся вновь – уже на пятую точку. И опять, как кукла-неваляшка, мигом вернулся в горизонтальное положение и спотыкаясь устремился в объятия партнеров.

"К тому моменту я был совершенно измотан, но, когда случился третий гол, у меня словно выросли крылья. Я был на седьмом небе от счастья, – вспоминал потом Алан. – А когда спустя несколько минут меня заменили, я испытал непередаваемые чувства. Весь стадион скандировал мою фамилию! Это было просто фантастическое ощущение". Однако мудрый наставник "Саутгемптона" Крис Николл позаботился о том, чтобы юноша побыстрее опустился с небес на землю. "Увидимся завтра. И не забудь перед тренировкой почистить все бутсы", – услышал от него на прощание герой матча. В тот вечер Ширер все же пошел в паб с друзьями, чтобы отметить свой успех, но по его собственному признанию, выпил всего одну или две пинты пива. "Ведь мне на следующее утро нужно было встать рано, чтобы вернуться на "Делл" и перемыть всю обувь. Так что некогда было оттягиваться по полной", – с улыбкой вспоминал Алан. На следующий день по дороге на стадион он скупил все газеты с отчетами о матче. И перечитав по несколько раз, сделал вырезки, которые до сих пор хранятся в доме его родителей.

Впрочем, тот легендарный хет-трик не сделал из Ширера твердого игрока основы. Более того – следующий раз Алан забил за "Саутгемптон" почти полтора года спустя. И все же после своего голевого подвига молодой игрок получил главное – через пять дней клуб подписал с ним полноценный профессиональный контракт, позволявший уверенно себя чувствовать в финансовом плане. А еще он изменил парня ментально. Как признавался сам Ширер, "я больше не был тем парнем, который забивал голы в молодежной команде, я был тем парнем, который сделал хет-трик во время своего полноценного дебюта в основной команде".