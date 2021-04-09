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Аргентинскому тренеру нужен аргентинский форвард: Лидс Юнайтед включается в гонку за Агуэро

Англия
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Бьелса бдит

Аргентинскому тренеру нужен аргентинский форвард: Лидс Юнайтед включается в гонку за Агуэро

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

"Лидс Юнайтед" хочет оформить переезд Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". По информации порталов Goal.com и 90Min, аргентинский нападающий "горожан", контракт которого истекает этим летом, может присоединиться к "павлинам".

Как сообщают источники, 32-летний исполнитель заинтересовал такие гранды как лондонский "Челси" и каталонскую "Барселону". Тем не менее, аргентинский наставник "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса вполне способен помочь боссам "белых" переманить соотечественника на "Элланд Роуд".

Мотивацией пригласить Агуэро также является тот факт, что "Лидс" готов расстаться с Родриго – испанский форвард не оправдал ожиданий Бьелсы (3 гола в 18 матчах АПЛ).

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В статье: Марсело Бьелса Серхио Агуэро Манчестер Сити Лидс Юнайтед Лидс
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Источник:
90min

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