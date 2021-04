Манчестер Сити - Лидс 1:2. Тотальное доминирование одних и победа других

Английская Премьер Лига, 31-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Второй раз за время выступлений в составе "Манчестер Сити" Зинченко сыграл в центре поля в АПЛ. Тогда, в апреле 2019, "горожане" победили "Бернли", теперь же не смогли одолеть "Лидс". WhoScored оценил старания украинца в 7,28, только Канселу в составе "МС" получил больше - 7,4.

В первом тайме Зинченко выполнял стандарты хозяев. На 34-й минуте после одного из таких Ферран Торрес мог перевести мяч под перекладину Мелье, однако головой пробил выше ворот. Куда опаснее был момент Рахима Стерлинга на 39-й минуте. Англичанин в касание пробивал с расстрельной позиции после передачи от Фернандиньо, однако не попал в створ.

"Лидс" лучше использовал свои моменты. То есть, момент. За весь первый тайм гости нанесли один удар по воротам, и он оказался точным. Стюарт Даллас из-за пределов штрафной низом попал под самую левую стойку с короткого паса от Бамфорда. Опорная зона хозяев провалилась и не закрыла удар. Гол скорее на совести Фернандиньо, тот не доиграл с Далласом. 11 мяч из-за пределов штрафной для игроков "Лидса" в этом сезоне. Больше из команд АПЛ этого не сделал никто.

11 - No side has scored more Premier League goals from outside the box than Leeds this season (11), with Stuart Dallas' strike their first shot against Manchester City today. Shock? #MCILEE pic.twitter.com/zUc9OPWZdW — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021

Под занавес тайма перца в матче добавил Лиам Купер очень грубо врезавшись в Габриэля Жезуса. После просмотра VAR Андре Марринер продемонстрировал защитнику красную карточку - заслуженно.

Was VAR & the ref right to send Liam Cooper off for this tackle? ???? #MCILEE pic.twitter.com/LrQ1xCqc20 — talkSPORT (@talkSPORT) April 10, 2021

После перерыва подопечные Гвардиолы пошли в тотальное наступление. Первый опасный момент мог создать Зинченко. Он получил возможность выполнить штрафной с 18-19-ти метров, но попал в стенку. Через несколько минут тот же Зинченко плотно приложился к мячу за пределами штрафной, но Мелье потянул мощный выстрел украинца. Стерлинг на добивание не успел.

Результат хозяевам принесли тактические изменение от Пепа: Фоден вышел вместо Менди, а Зинченко опустился на левый фланг обороны. Сразу после этого момента "горожане" построили атаку, во время которой Бернарду Силва отдал на Феррана Торреса, а испанец перевел мяч в сетку ворот. Стерлинг, учись.

"Ман Сити" активно атаковал, но моменты создавали гости. Сначала в свидании Рафинья-Эдерсон победил голкипер хозяев. А потом Стюарт Даллас оформил дубль, между ног отправив мяч бразильскому вратарю в контратаке в компенсированное время.

"Лидс" нанес всего два удара за матч, и оба оказались точными. На счету "горожан" целых 29 выстрелов, но только Торрес сумел реализовать свой момент.

Leeds United have had two shots throughout the game against Manchester City.



They've scored with both of them. pic.twitter.com/OrD5g9fhTS — Squawka Football (@Squawka) April 10, 2021

Ротация дала о себе знать, но зато большинство игроков основного состава "горожан" отдохнули. Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают опережать второй "МЮ" на 14 очков. А вот "Лидс" вошел в первую десятку АПЛ, обогнав "Арсенал" и "Астон Виллу".

"Манчестер Сити" - "Лидс" 1:2 (0:1)

Голы: Торрес 76 - Даллас 42, 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган 58), Менди (Фоден 74) - Силва Б., Фернандиньо, Зинченко - Торрес, Жезус, Стерлинг

"Лидс": Мелье - Ейлинг, Льоренте, Купер, Алиоски - Филлипс - Рафинья (Шеклтон 90+7), Даллас, Робертс (Кох 63), Коста - Бамфорд (Струк 45+3)

Предупреждения: Аке 35, Силва Б. 83, Фернандиньо 90+1 - Алиоски 66

Удаление: Купер 45+1 (прямая красная карточка)