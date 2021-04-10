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Манчестер Сити - Лидс 1:2. Тотальное доминирование одних и победа других

Англия
(3 голосов)

"Горожане" проигрывают с Зинченко в центре поля

Манчестер Сити - Лидс 1:2. Тотальное доминирование одних и победа других

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 31-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Второй раз за время выступлений в составе "Манчестер Сити" Зинченко сыграл в центре поля в АПЛ. Тогда, в апреле 2019, "горожане" победили "Бернли", теперь же не смогли одолеть "Лидс". WhoScored оценил старания украинца в 7,28, только Канселу в составе "МС" получил больше - 7,4.

В первом тайме Зинченко выполнял стандарты хозяев. На 34-й минуте после одного из таких Ферран Торрес мог перевести мяч под перекладину Мелье, однако головой пробил выше ворот. Куда опаснее был момент Рахима Стерлинга на 39-й минуте. Англичанин в касание пробивал с расстрельной позиции после передачи от Фернандиньо, однако не попал в створ.

"Лидс" лучше использовал свои моменты. То есть, момент. За весь первый тайм гости нанесли один удар по воротам, и он оказался точным. Стюарт Даллас из-за пределов штрафной низом попал под самую левую стойку с короткого паса от Бамфорда. Опорная зона хозяев провалилась и не закрыла удар. Гол скорее на совести Фернандиньо, тот не доиграл с Далласом. 11 мяч из-за пределов штрафной для игроков "Лидса" в этом сезоне. Больше из команд АПЛ этого не сделал никто.

Под занавес тайма перца в матче добавил Лиам Купер очень грубо врезавшись в Габриэля Жезуса. После просмотра VAR Андре Марринер продемонстрировал защитнику красную карточку - заслуженно.

После перерыва подопечные Гвардиолы пошли в тотальное наступление. Первый опасный момент мог создать Зинченко. Он получил возможность выполнить штрафной с 18-19-ти метров, но попал в стенку. Через несколько минут тот же Зинченко плотно приложился к мячу за пределами штрафной, но Мелье потянул мощный выстрел украинца. Стерлинг на добивание не успел.

Результат хозяевам принесли тактические изменение от Пепа: Фоден вышел вместо Менди, а Зинченко опустился на левый фланг обороны. Сразу после этого момента "горожане" построили атаку, во время которой Бернарду Силва отдал на Феррана Торреса, а испанец перевел мяч в сетку ворот. Стерлинг, учись.

"Ман Сити" активно атаковал, но моменты создавали гости. Сначала в свидании Рафинья-Эдерсон победил голкипер хозяев. А потом Стюарт Даллас оформил дубль, между ног отправив мяч бразильскому вратарю в контратаке в компенсированное время.

"Лидс" нанес всего два удара за матч, и оба оказались точными. На счету "горожан" целых 29 выстрелов, но только Торрес сумел реализовать свой момент.

Ротация дала о себе знать, но зато большинство игроков основного состава "горожан" отдохнули. Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают опережать второй "МЮ" на 14 очков. А вот "Лидс" вошел в первую десятку АПЛ, обогнав "Арсенал" и "Астон Виллу".

"Манчестер Сити" - "Лидс" 1:2 (0:1)

Голы: Торрес 76 - Даллас 42, 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган 58), Менди (Фоден 74) - Силва Б., Фернандиньо, Зинченко - Торрес, Жезус, Стерлинг

"Лидс": Мелье - Ейлинг, Льоренте, Купер, Алиоски - Филлипс - Рафинья (Шеклтон 90+7), Даллас, Робертс (Кох 63), Коста - Бамфорд (Струк 45+3)

Предупреждения: Аке 35, Силва Б. 83, Фернандиньо 90+1 - Алиоски 66

Удаление: Купер 45+1 (прямая красная карточка)

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В статье: Манчестер Сити Лидс
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.04.2021 в 17:18
Зіна, Зіна, чому ти не капітан?
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0
-1
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.04.2021 в 16:39
Що, Хосепіно, трохи не вистачає снаги на два фронти, чи тисне невпевненість вояжу до Дортмунда? І Лідс Юнайтед весь 2-й тайм грав у меншості.
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-3
kalan-86 (Анкара)
10.04.2021 в 17:27
Чемпионы Англии могут позволить себе и не выиграть один отдельный чтоб сберечь концентрацию на Дортмунд. А вот бестолковый ливер уже ничего не спасёт ни в ЛЧ ни в лиге.
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