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Ливерпуль хочет выкупить Кабака в Шальке
Турецкий защитник подходит англичанам
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Тренерский штаб мерсисайдского клуба доволен профессиональным ростом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака. "Ливерпуль" может выкупить контракт футболиста за 18 млн фунтов.
Кабак перешёл в команду Клоппа из "Шальке" зимой на правах аренды.
Согласно Transfermarkt, в этом сезоне защитник принял участие в 9 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.
"Ливерпуль" в 30 матчах набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2020/2021.
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