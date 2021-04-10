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Ливерпуль хочет выкупить Кабака в Шальке

Англия
(1 голосов)

Турецкий защитник подходит англичанам

Ливерпуль хочет выкупить Кабака в Шальке

https://www.thisisanfield.com/

Новина українською

Тренерский штаб мерсисайдского клуба доволен профессиональным ростом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака. "Ливерпуль" может выкупить контракт футболиста за 18 млн фунтов.

Кабак перешёл в команду Клоппа из "Шальке" зимой на правах аренды.

Согласно Transfermarkt, в этом сезоне защитник принял участие в 9 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

"Ливерпуль" в 30 матчах набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2020/2021.

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В статье: Ливерпуль Шальке Озан Кабак
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Источник:
90min

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
10.04.2021 в 17:23
Кажись краще було б якогось Матвієнка купити за лям 20.
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