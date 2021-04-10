Ливерпуль хочет выкупить Кабака в Шальке

Тренерский штаб мерсисайдского клуба доволен профессиональным ростом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака. "Ливерпуль" может выкупить контракт футболиста за 18 млн фунтов.

Кабак перешёл в команду Клоппа из "Шальке" зимой на правах аренды.

Согласно Transfermarkt, в этом сезоне защитник принял участие в 9 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

"Ливерпуль" в 30 матчах набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2020/2021.