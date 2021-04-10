День Хавертца и компании. АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:4

Тухель провел небольшую ротацию, держа в голове ответный поединок четвертьфинала ЛЧ с "Порту", который состоится уже в середине следующей недели. "Челси" с первых минут вдавил "Кристал Пэлас" в их штрафную площадку. В одном из эпизодов Хавертц перезапустил атаку, вернув своей команде владение, обыгрался с Маунтом и Хадсоном-Одои, после чего аккуратно пробил в дальний угол ворот Гуайты (1:0). Гости мгновенно провели еще одно результативное наступление: все тот же Кай в темп прострелил на Пулишича, а Кристиан пушечно выстрелил с нескольких метров в ближнюю девятку (2:0).

What a start in South London! ????



Kai Havertz, provider and finisher ????????



???? 0-2 ???? [20'] #CRYCHE pic.twitter.com/2DYelVnrmf — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 10, 2021

"Челси" провел третий гол со стандарта уже на 30-й минуте: Маунт навесил, а Зума символично перепрыгнул Гари Кэхилла (экс-защитника "синих") и головой вколотил снаряд в сетку (0:3). К слову, Мейсон и Курт могли забивать еще, однако свои моменты не реализовали. А что вообще делал на поле "Кристал Пэлас"? В первой половине встречи у хозяев не получалось ровным счетом ничего.

4 - All four of Mason Mount's Premier League assists this season have been for headed goals from set piece situations, with three of those being scored by Kurt Zouma. Specialist. pic.twitter.com/w8MLWwRmoe — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021

Во втором тайме "пенсионеры" умело варьировали темп и контролировали сферу, много времени проводили на финальной трети поля соперника – там они либо беспокоили Гуайту, либо отправляли снаряд на пустые трибуны "Селхерст Парк". Как гром среди ясного неба "Кристал Пэлас" немного сократил разрыв в цифрах на табло: Чилвелл не глянул себе за спину во время навеса Шлуппа, гигант Бентеке сделал первый удар "орлов" в матче результативным (1:3). Стоит отметить, что пропущенный гол не ударил по "синим", через 15 минут Пулишич забил свой второй мяч после кросса Джеймса (1:4).

4 - Christian Pulisic has scored more @PremierLeague goals against Crystal Palace (4) than against any other team in the competition. Familiar. pic.twitter.com/08MhBAbhxH — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021

В этом поединке Хавертц играл ложную девятку и прекрасно выполнял специфические требования по позиции: немец много брал движением, стягивал на себя центрбеков, освобождал зоны партнерам, направлял прессинг, регулярно разворачивал атаки. У Кая были шансы оформить дубль, однако дважды Гуайта справлялся с угрозами от 29-го номера. Сегодня воспитанник "Байера" помог "Челси" заработать три зачетных пункта и хотя бы временно взобраться на четвертую строчку.

АПЛ, 31-й тур.

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:4

Голы: Бентеке (63) – Хавертц (8), Пулишич (10, 78), Зума (30)

"Кристал Пэлас": Гуайта – Уорд, Куяте, Кэхилл, Ван Анхольт – Айю (Таунсенд, 76), Миливоевич, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59) – Бентеке, Заха

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Жоржиньо (Канте, 61), Ковачич (Зиеш, 83), Чилвелл – Маунт, Пулишич – Хавертц

Предупреждение: Куяте (29)