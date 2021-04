День Хавертца и компании. АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:4

Тухель провел небольшую ротацию, держа в голове ответный поединок четвертьфинала ЛЧ с "Порту", который состоится уже в середине следующей недели. "Челси" с первых минут вдавил "Кристал Пэлас" в их штрафную площадку. В одном из эпизодов Хавертц перезапустил атаку, вернув своей команде владение, обыгрался с Маунтом и Хадсоном-Одои, после чего аккуратно пробил в дальний угол ворот Гуайты (1:0). Гости мгновенно провели еще одно результативное наступление: все тот же Кай в темп прострелил на Пулишича, а Кристиан пушечно выстрелил с нескольких метров в ближнюю девятку (2:0).

"Челси" провел третий гол со стандарта уже на 30-й минуте: Маунт навесил, а Зума символично перепрыгнул Гари Кэхилла (экс-защитника "синих") и головой вколотил снаряд в сетку (0:3). К слову, Мейсон и Курт могли забивать еще, однако свои моменты не реализовали. А что вообще делал на поле "Кристал Пэлас"? В первой половине встречи у хозяев не получалось ровным счетом ничего.

4 - All four of Mason Mount's Premier League assists this season have been for headed goals from set piece situations, with three of those being scored by Kurt Zouma. Specialist.