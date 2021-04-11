Проклятие снято! Драматично. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Астон Вилла, которые встречались в 31-м туре английской Премьер-лиги. Ливерпуль последний раз побеждал на Энфилде в рамках АПЛ еще в декабре. С тех пор команда Клоппа сыграла восемь матчей, шесть из последних которых проиграла. Наконец в этот раз мерсисайдцам удалось победить, хотя они были очень близки к очередной потере очков. Счет 1:1 держался до 90 + 1-й минуты, а затем решающий мяч забил Трент Александер-Арнольд какого последнее время беспощадно критикуют. Ливерпуль поднялся на пятую строчку, хотя у Вест Хэма на игру меньше

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Ливерпуль - Астон Вилла 2:1

Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90 + 1 - Уоткинс 43