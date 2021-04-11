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Проклятие снято! Драматично. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Астон Вилла, чемпионат Англии, 10 апреля 2021

Проклятие снято! Драматично. Ливерпуль - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Астон Вилла, которые встречались в 31-м туре английской Премьер-лиги. Ливерпуль последний раз побеждал на Энфилде в рамках АПЛ еще в декабре. С тех пор команда Клоппа сыграла восемь матчей, шесть из последних которых проиграла. Наконец в этот раз мерсисайдцам удалось победить, хотя они были очень близки к очередной потере очков. Счет 1:1 держался до 90 + 1-й минуты, а затем решающий мяч забил Трент Александер-Арнольд какого последнее время беспощадно критикуют. Ливерпуль поднялся на пятую строчку, хотя у Вест Хэма на игру меньше

Английская Премьер-лига. 31-й тур
Ливерпуль - Астон Вилла 2:1
Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90 + 1 - Уоткинс 43

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд
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