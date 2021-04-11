АПЛ. Блистательный Сент-Максимен дарит Ньюкаслу победу над Бернли

Матч с “Бернли” был для “Ньюкасла” из категории “must win”. “Фулхэм” в пятницу свой матч проиграл, поэтому команда команда Стива Брюса в случае победы в Ланкашире могла увеличить свой отрыв от восемнадцатого места до шести очков, имея еще в игру в запасе. Так в итоге и произошло. Но победа далась “Ньюкаслу” нелегко.

“Сороки” провалили первый тайм матча против “Бернли”. Гости играли плохо как с мячом, так и без него. Гол “Бернли” был закономерный. Вновь отличное взаимодействие продемонстрировали Вуд и Выдра. Первый дал голевой пас, второй оторвался от опеки и пронзил ворота.

В конце первого тайма “Ньюкасл” претендовал на пенальти. Тарковски высоко поднял ногу, выбивая мяча и задел голову Шона Лонгстаффа. VAR сказал, что пенальти нет. “Ньюкасл” не заслуживал на гол, но ассистент у видео вероятно ошибся, не указав на точку.

Все изменилось на 57-й минуте. Стив Брюс достал козырь из рукава, выпустив на поле Сент-Максимена. Француз мгновенно перевернул на игру. На 59-й минуте он потанцевал на углу штрафной, и выкатил мяч под удару Мерфи, а через пять минут забил сам, выполнив впечатляющее соло с центр поля.

Оставалось играть почти полчаса, но “Бернли” не сумел так переломать игру, как это сделал “Ньюкасл”. У Шона Дайча своего Сент-Максимена не было.

2:1. Возможно самая важная победа “Ньюкасла” в сезоне.

Английская Премьер-лига, 31-й тур. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Ньюкасл” 1:2

Голы: Выдра 18 – Мерфи 59, Сент-Максимен 64

“Бернли”: Пикок-Фаррелл – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон (Мумбонго 90+1), Вествуд, Браунхилл, Макнил – Выдра, Вуд

“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Кларк, Фернандес, Мерфи – Шон Лонгстафф, Шелви, Альмирон (Хендрик 90+3) – Гэйл (Уилсон 57), Жоэлинтон (Сент-Максимен 57)

Предупреждения: Браунхилл 68