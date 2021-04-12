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Линекер: Удивительно, насколько нелепым стал VAR
Гари недоволен судейством в матчах
Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о современном судействе и в частности о системе VAR.
"Удивительно, насколько нелепым стал VAR. Не только из-за многочисленных ошибок, но и из-за того, что это высасывает жизнь из игры. Радость празднования, которая делает футбол таким особенным, полностью ослаблена", — написал Линекер в своём "твиттере".
Напомним, что одним из поводов для недовольства Линекера стал эпизод в концовке матча 23-го тура английской Премьер-лиги "Фулхэм" — "Вест Хэм Юнайтед" (0:0). На 97-й минуте матча главный судья Майк Дин после длительного просмотра VAR принял решение удалить полузащитника гостей Томаша Соучека за удар локтем нападающего хозяев Александра Митровича в ходе борьбы за позицию при розыгрыше штрафного.
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