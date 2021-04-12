Линекер: Удивительно, насколько нелепым стал VAR

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о современном судействе и в частности о системе VAR.

"Удивительно, насколько нелепым стал VAR. Не только из-за многочисленных ошибок, но и из-за того, что это высасывает жизнь из игры. Радость празднования, которая делает футбол таким особенным, полностью ослаблена", — написал Линекер в своём "твиттере".

Напомним, что одним из поводов для недовольства Линекера стал эпизод в концовке матча 23-го тура английской Премьер-лиги "Фулхэм" — "Вест Хэм Юнайтед" (0:0). На 97-й минуте матча главный судья Майк Дин после длительного просмотра VAR принял решение удалить полузащитника гостей Томаша Соучека за удар локтем нападающего хозяев Александра Митровича в ходе борьбы за позицию при розыгрыше штрафного.