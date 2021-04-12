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АПЛ. Вторая подряд победа разгромная Вест Бромвича
ВБА стремится избежать вылета
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Удивительная победа над “Челси” (5:2) в прошлом туре не была случайностью. Во втором туре подряд команда Сэма Эллардайса добивается разгромной победы. В этот раз был переигран “Саутгемптон”.
“Вест Бромвич” мощно начал матч, и забил первый гол на четвертой минуте. Но мяч Дианя был отменен. Снова английские судьи показали свои “чудеса” работы с VAR.
Но несправедливая отмена гола не сломила “Вест Бромвич”. Команда Эллардайса продолжала доминировать, и добилась своего еще в первом тайме. Сначала Перейра реализовал пенальти, который сам же и заработал, а затем “Сотон” пропустил атаку с фланга, и Филлипс забил второй гол после ассиста Дианя.
Во втором тайме ВБА отдал инициативу “Саутгемптону”, но у гостей не получался конструктив в атаку. В результат “Вест Бромвич” забил третий, а ко всем напастям “Сотона” добавился нереализованный пенальти в конце матча.
“Вест Бромвич” отстает от семнадцатого “Ньюкасла” на восемь очков. Спастись будет сложно, но две победы подряд могут дать новый импульс команде Эллардайса. Осталось сыграть семь туров, и все возможно.
Английская Премьер-лига, 31-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”
“Вест Бромвич Альбионом” – “Саутгемптон” 3:0
Голы: Перейра 32 (пен.), Филлипс 35, Робинсон 69
На 90+4 минуте Уорд-Проуз не реализовал пенальти (вратарь)
“Вест Бромвич”: Джонстон – Ферлонг, О’Ши, Бартли (Аджайи 85), Таунсенд – Филлипс, Йокушлу, Мэйтленд-Найлз, Робинсон (Галлахер 72) – Перейра – Диань (Робсон-Кану 75)
“Саутгемптон”: Форстер – Бертран, Вестергор, Беднарек, Дженепо – Арсмтронг, Диалло (Дженепо 87), Уорд-Проуз, Уолкотт (Адамс 76) – Редмонд, Ингз (Телла 87)
Предупреждение: Уорд-Проуз 37
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