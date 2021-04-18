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Эвертон хочет 50 млн евро за Кина

Англия
(1 голосов)

Клуб высоко ценит своего футболиста

Эвертон хочет 50 млн евро за Кина

Новина українською

Английский "Эвертон" хочет летом продать нападающего Мойзе Кина. Клуб Анчелотти оценивает 21-летнего футболиста минимум в 50 млн евро.

В этом сезоне Кин выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Парижане хотят выкупить футболиста. Итальянские клубы также заинтересованы в подписании Кина, если "Эвертон" и "ПСЖ" не договорятся.

В этом сезоне итальянец сыграл 22 матча за "ПСЖ" в Лиге 1 и забил 12 голов. Его цена составляет 35 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Эвертон (Англия) ПСЖ Мойзе Кин
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Источник:
FabrizioRomano

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