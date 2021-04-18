Эвертон хочет 50 млн евро за Кина

Английский "Эвертон" хочет летом продать нападающего Мойзе Кина. Клуб Анчелотти оценивает 21-летнего футболиста минимум в 50 млн евро.

В этом сезоне Кин выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Парижане хотят выкупить футболиста. Итальянские клубы также заинтересованы в подписании Кина, если "Эвертон" и "ПСЖ" не договорятся.

В этом сезоне итальянец сыграл 22 матча за "ПСЖ" в Лиге 1 и забил 12 голов. Его цена составляет 35 млн евро, согласно данным Transfermarkt.