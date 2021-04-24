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Кейн: Был очень удивлен уходом Моуринью

Англия
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Нападающий имел прекрасные отношения с тренером

Кейн: Был очень удивлен уходом Моуринью

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн высказался по поводу ухода из команды наставника Жозе Моуринью:

"Я был очень удивлен, скажу честно. В тот день я узнал об отставке, наверно, за 5-10 минут до объявления.

Мы концентрировались на финале Кубка лиги и подготовке к нему, но это футбол. При мне уже уволили нескольких тренеров. Не думаю, что отставка тренера – это что-то ожидаемое для игроков, но это часть игры.

У меня прекрасные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего и удачи в его следующей работе, но он, как и мы, знает, что футбол может быть жестоким", – сказал Кейн.

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В статье: Жозе Моуриньо Гарри Кейн Тоттенхэм
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Источник:
Skysports

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