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Два английские гранды заинтересованы в Белотти
Итальянец может покинуть "Торино" летом
Фото - The Independent
Нападающий "Торино" Андреа Белотти заинтересовал сразу два английские клубы. Трансфер итальянца рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Кроме этого, раньше к нему проявляли интерес "Интер" и "Милан".
В текущем сезоне Белотти провел 30 матчей во всех турнирах за "Торино", забив 12 голов и сделав 7 ассистов.
На счету форварда также 32 поединка в составе сборной Италии, где игрок отметился 11-ю голами.
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Источник:Tuttosport
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