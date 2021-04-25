  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два английские гранды заинтересованы в Белотти
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два английские гранды заинтересованы в Белотти

Англия
(1 голосов)

Итальянец может покинуть "Торино" летом

Два английские гранды заинтересованы в Белотти

Фото - The Independent

Новина українською

Нападающий "Торино" Андреа Белотти заинтересовал сразу два английские клубы. Трансфер итальянца рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Кроме этого, раньше к нему проявляли интерес "Интер" и "Милан".

В текущем сезоне Белотти провел 30 матчей во всех турнирах за "Торино", забив 12 голов и сделав 7 ассистов.

На счету форварда также 32 поединка в составе сборной Италии, где игрок отметился 11-ю голами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Андреа Белотти Торино (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttosport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...