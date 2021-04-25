Два английские гранды заинтересованы в Белотти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти заинтересовал сразу два английские клубы. Трансфер итальянца рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Кроме этого, раньше к нему проявляли интерес "Интер" и "Милан".

В текущем сезоне Белотти провел 30 матчей во всех турнирах за "Торино", забив 12 голов и сделав 7 ассистов.

На счету форварда также 32 поединка в составе сборной Италии, где игрок отметился 11-ю голами.