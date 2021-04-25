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Сульшер насчет 0:0 с Лидсом: Не будем смотреть на эту игру как на то, что подорвало сезон
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги ничьи с командой Бьелсы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
"В футболе ничего не гарантировано, это точно. Думаю, что мы играли хорошо, доминировали во втором тайме, просто мяч не летел так, как надо в нужные моменты.
Когда встречаются две команды, вы создаете проблемы, вы решаете проблемы, получаете пищу для размышлений. Мы заставили "Лидс" адаптироваться к нам. Я видел, как "Лидс" переезжал соперников во вторых таймах, сегодня было наоборот.
Мы разочарованы тем, что не выиграли, но парни уважают "Лидс". В будущем мы не будем смотреть на этот матч как на что-то, что подорвало наш сезон", – рассказал наставник "красных дьяволов".
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