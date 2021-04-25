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Сульшер насчет 0:0 с Лидсом: Не будем смотреть на эту игру как на то, что подорвало сезон

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги ничьи с командой Бьелсы

Сульшер насчет 0:0 с Лидсом: Не будем смотреть на эту игру как на то, что подорвало сезон

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Лидсом" в матче 32-го тура АПЛ.

"В футболе ничего не гарантировано, это точно. Думаю, что мы играли хорошо, доминировали во втором тайме, просто мяч не летел так, как надо в нужные моменты.

Когда встречаются две команды, вы создаете проблемы, вы решаете проблемы, получаете пищу для размышлений. Мы заставили "Лидс" адаптироваться к нам. Я видел, как "Лидс" переезжал соперников во вторых таймах, сегодня было наоборот.

Мы разочарованы тем, что не выиграли, но парни уважают "Лидс". В будущем мы не будем смотреть на этот матч как на что-то, что подорвало наш сезон", – рассказал наставник "красных дьяволов".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лидс
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Источник:
BBC

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