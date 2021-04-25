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АПЛ и другие футбольные организации Англии объявили бойкот соцсетей из-за расизма

Англия
(1 голосов)

Англичане хотят сосредоточить внимание на проблеме расизма

АПЛ и другие футбольные организации Англии объявили бойкот соцсетей из-за расизма

Новина українською

Английская Премьер-лига, а также Футбольная ассоциация Англии, Английская футбольная лига и другие футбольные организации Англии объявили бойкот соцсетей в рамках борьбы с расистскими оскорблениями и дискриминацией в сети Интернет.

Ограничение продлится три дня, с 30 апреля по 3 мая. Клубы АПЛ и других английских дивизионов отключат свои учетные записи в Facebook, Twitter и Instagram.

В последнее время много футболистов АПЛ поддавались расизму. Можно вспомнить травлю Рахима Стерлинга или экс-игрока "Шахтера" Фреда, в адрес которых звучали оскорбления на эту тему.

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В статье: АПЛ Федерация футбола Англии
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Источник:
Skysports

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Комментарии (1)
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1_Rui_3 (Винница)
25.04.2021 в 21:08
И чем оно должно помочь? Бред!
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