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АПЛ и другие футбольные организации Англии объявили бойкот соцсетей из-за расизма
Англичане хотят сосредоточить внимание на проблеме расизма
Английская Премьер-лига, а также Футбольная ассоциация Англии, Английская футбольная лига и другие футбольные организации Англии объявили бойкот соцсетей в рамках борьбы с расистскими оскорблениями и дискриминацией в сети Интернет.
Ограничение продлится три дня, с 30 апреля по 3 мая. Клубы АПЛ и других английских дивизионов отключат свои учетные записи в Facebook, Twitter и Instagram.
В последнее время много футболистов АПЛ поддавались расизму. Можно вспомнить травлю Рахима Стерлинга или экс-игрока "Шахтера" Фреда, в адрес которых звучали оскорбления на эту тему.
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