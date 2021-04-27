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Известны два новичка АПЛ - они получат 83 млн фунтов "парашютных выплат"

Англия
(3 голосов)

Потому что быстро вернулись

Известны два новичка АПЛ - они получат 83 млн фунтов "парашютных выплат"

Новина українською

Два клуба Чемпионшипа гарантировали себе возвращение в АПЛ по итогам сезона.

Это "Норвич" и "Уотфорд". Поскольку оба вернулись в первый же сезон после вылета, это позволит им АПЛ получить дополнительные деньги, сообщает в Твиттере футбольный финансовый аналитик Киран Магуайр.

Речь о "парашютные" выплаты, которые выплачиваются командам, вернувшиеся после вылета в течение трех лет. Поскольку "Норвич" и "Уотфорд" вернулись, то получат около 83 млн фунтов.

Эта сумма может возрасти, если через плей-офф к АПЛ пробьется еще и "Борнмут".

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В статье: АПЛ Уотфорд Борнмут Норвич Сити
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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
27.04.2021 в 20:14
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