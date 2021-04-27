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Известны два новичка АПЛ - они получат 83 млн фунтов "парашютных выплат"
Потому что быстро вернулись
Два клуба Чемпионшипа гарантировали себе возвращение в АПЛ по итогам сезона.
Это "Норвич" и "Уотфорд". Поскольку оба вернулись в первый же сезон после вылета, это позволит им АПЛ получить дополнительные деньги, сообщает в Твиттере футбольный финансовый аналитик Киран Магуайр.
Речь о "парашютные" выплаты, которые выплачиваются командам, вернувшиеся после вылета в течение трех лет. Поскольку "Норвич" и "Уотфорд" вернулись, то получат около 83 млн фунтов.
Эта сумма может возрасти, если через плей-офф к АПЛ пробьется еще и "Борнмут".
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