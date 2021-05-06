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Рио Фердинанд: В следующем сезоне Вернер громко заявит о себе
Тимо ещё не освоился
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперт Рио Фердинанд оценил игру немецкого форварда "Челси" Тимо Вернера в нынешнем сезоне.
"Вернера прорвёт. В следующем сезоне он громко заявит о себе. Это лишь его первый год в новой стране. Люди забывают, что он ещё адаптируется в период пандемии, между прочим. Это непростое время для адаптации. Он лишь недавно пришёл в команду, но уже забил больше 10 голов и отдал больше 10 голевых передач. Он причастен к большинству голов команды", — сказал Фердинанд на видео на его YouTube-канале.
Вчера, 5 мая, "Челси" вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче лондонский клуб обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:0, Вернер стал автором первого гола.
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