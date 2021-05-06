  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рио Фердинанд: В следующем сезоне Вернер громко заявит о себе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рио Фердинанд: В следующем сезоне Вернер громко заявит о себе

Англия
(1 голосов)

Тимо ещё не освоился

Рио Фердинанд: В следующем сезоне Вернер громко заявит о себе

Новина українською

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперт Рио Фердинанд оценил игру немецкого форварда "Челси" Тимо Вернера в нынешнем сезоне.

"Вернера прорвёт. В следующем сезоне он громко заявит о себе. Это лишь его первый год в новой стране. Люди забывают, что он ещё адаптируется в период пандемии, между прочим. Это непростое время для адаптации. Он лишь недавно пришёл в команду, но уже забил больше 10 голов и отдал больше 10 голевых передач. Он причастен к большинству голов команды", — сказал Фердинанд на видео на его YouTube-канале.

Вчера, 5 мая, "Челси" вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче лондонский клуб обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:0, Вернер стал автором первого гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рио Фердинанд Челси (Лондон) Тимо Вернер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...