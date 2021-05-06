Моуриньо хочет видеть одного из игроков МЮ в Роме

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа входит в сферу интересов "Ромы", пишет Corriere dello Sport. В услугах испанца заинтересован Жозе Моуринью, который со следующего сезона станет главным тренером команды.

По данным источника, португальский специалист хочет найти замену нынешнему основному вратарю римлян Пау Лопесу. Из аренды в "Эвертоне" должен вернуться еще один вратарь Робин Ольсен, но Моуринью на него не рассчитывает. Тренер надеется, что клуб сможет подписать Де Хеа на следующий сезон.

В текущем сезоне Давид Де Хеа провел 32 матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, пропустил 39 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".