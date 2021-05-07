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Сын Каррагера может перейти в Эвертон

Англия
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Стороны уже ведут переговоры

Сын Каррагера может перейти в Эвертон

Фото: The Times

Новина українською

Джеймс Каррагер, сын легендарного защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера, может перейти в "Эвертон", пишет The Times. 18-летний футболист выступает на позиции центрального защитника.

Каррагер-младший оказался в системе "Ливерпуля" в 2011 году, а в 2017-м подписал молодёжный контракт с "Уиганом". "Эвертон" и "Уиган" уже вступили в переговоры, и первое предложение принято не было.

Джейми Каррагер провёл всю свою карьеру в "Ливерпуле" и повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, сыграв за красных 737 матчей.

"Эвертон" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 33 матчах подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка.

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В статье: Джейми Каррагер Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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