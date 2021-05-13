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Феерический гол и две перекладины в ответ. ВИДЕО, как Арсенал победил Челси
Смотреть видео обзор матча Челси - Арсенал, чемпионат Англии, 12 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Челси неожиданно уступил Арсеналу. Судьбу встречи решил единственный гол, который случился в начале после эффектной ошибки Жоржиньо. Итальянец отдал пас в пустые ворота, Кепа смог спасти команду, но атака Арсенала продолжилась и Смит Роу таки отправил мяч в сетку. Челси мог отыграться, но в одной из атак мяч дважды попал в перекладину! Челси упустил возможность выйти на третье место в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 36-й тур
Челси - Арсенал 0:1
Гол: Смит Роу 16
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