Артета – о победе Арсенала: Играя против Тухеля на Стэмфорд Бридж, приходится страдать

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Челси" в рамках вчерашнего дерби АПЛ (0:1). Приводит слова испанского специалиста BBC.

Отметим, что "канониры" обыграли "Челси" в трех последних матчах во всех турнирах – это случилось впервые с отрезка "февраль 2003-го – март 2004-го".

