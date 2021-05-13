Артета – о победе Арсенала: Играя против Тухеля на Стэмфорд Бридж, приходится страдать

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Челси" в рамках вчерашнего дерби АПЛ (0:1). Приводит слова испанского специалиста BBC.

"Я очень рад такому позитивному результату. Мы не выигрывали здесь 10 лет. Это заслуженный приз, ведь мы прессинговали организованно, с правильным отношением к делу, оно было потрясающим. "Арсенал" буквально вынуждал оппонента ошибаться".

"Когда твоя команда приезжает на "Стэмфорд Бридж" играть против Тухеля, то ей приходится страдать. Думать о том, чтобы возить "Челси" на этом стадионе… Нереалистичный сценарий. С первых минут был виден дух нашей команды – никаких проблем в раздевалке нет, это выдумки. Я буду защищать своих игроков".

Отметим, что "канониры" обыграли "Челси" в трех последних матчах во всех турнирах – это случилось впервые с отрезка "февраль 2003-го – март 2004-го".