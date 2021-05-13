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Артета – о победе Арсенала: Играя против Тухеля на Стэмфорд Бридж, приходится страдать
Комплимент для немца от испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Челси" в рамках вчерашнего дерби АПЛ (0:1). Приводит слова испанского специалиста BBC.
"Я очень рад такому позитивному результату. Мы не выигрывали здесь 10 лет. Это заслуженный приз, ведь мы прессинговали организованно, с правильным отношением к делу, оно было потрясающим. "Арсенал" буквально вынуждал оппонента ошибаться".
"Когда твоя команда приезжает на "Стэмфорд Бридж" играть против Тухеля, то ей приходится страдать. Думать о том, чтобы возить "Челси" на этом стадионе… Нереалистичный сценарий. С первых минут был виден дух нашей команды – никаких проблем в раздевалке нет, это выдумки. Я буду защищать своих игроков".
Отметим, что "канониры" обыграли "Челси" в трех последних матчах во всех турнирах – это случилось впервые с отрезка "февраль 2003-го – март 2004-го".
Arsenal have now beaten Chelsea in each of their last three games across all competitions; the first time they’ve done so since February 2003 - March 2004.— William Hill (@WilliamHill) May 12, 2021
A league double and an #FACup final in the process. ???? pic.twitter.com/shQ45e7YYp
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