Агуэро уступил требованиям ради контракта с Барселоной, согласие дал Куман

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента.

Каталонский клуб и агент 32-летнего аргентинца достигли принципиальной договоренности о том, что футболист с 1 июля станет игроком "Барсы", подпишет контракт на 2 года.

Как сообщает Diario Sport, Агуэро снизил свои первоначальные требования по зарплате, чтобы иметь возможность осуществить мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси.

Тренер Рональд Куман одобрил сделку. Но при условии, что трансфер Агуэро не будет исключать варианта с переходом Мемфиса Депая.

В этом сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.