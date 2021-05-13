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Агуэро уступил требованиям ради контракта с Барселоной, согласие дал Куман
При одном условии
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Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента.
Каталонский клуб и агент 32-летнего аргентинца достигли принципиальной договоренности о том, что футболист с 1 июля станет игроком "Барсы", подпишет контракт на 2 года.
Как сообщает Diario Sport, Агуэро снизил свои первоначальные требования по зарплате, чтобы иметь возможность осуществить мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси.
Тренер Рональд Куман одобрил сделку. Но при условии, что трансфер Агуэро не будет исключать варианта с переходом Мемфиса Депая.
В этом сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
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