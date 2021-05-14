Назван лучший тренер апреля в АПЛ

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс получил награду лучшему тренеру апреля в АПЛ.

В минувшем месяце "сороки" под руководством 60-летнего специалиста обыграли "Бернли" (2:1) и "Вест Хэм" (3:2), а также сыграли вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) и "Ливерпулем" (1:1).

"Ньюкасл" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 очками в 35 матчах.