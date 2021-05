Вратарь Ман Сити сыграет в АПЛ впервые за 3645 дней

Вратарь "Ман Сити" Скотт Карсон сегодня проведет свой первый матч АПЛ с мая 2011-го. Ветеран попал в основу "Горожан" на игру 36-го тура против "Ньюкасла".

Таким образом, перерыв между выступлениями в АПЛ у 35-летнего голкипера составит аж 3645 дней, и это новый рекорд АПЛ среди вратарей.

Карсон пребывает в "Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти" и в клубной иерархии является третьим вратарем после Эдерсона и Зака Стеффена. Ранее в этом сезоне Скотт не выходил на поле ни в одном турнире.

3645 - Scott Carson is making his first Premier League appearance since May 2011 for West Brom (also against Newcastle at St. James' Park), with this gap of 3645 days being the longest between appearances for a goalkeeper in Premier League history. Restoration. pic.twitter.com/nOy1OxbGD8