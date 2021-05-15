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Форвард Манчестер Сити забил пяткой как Златан и оформил хет-трик - ВИДЕО

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ньюкасл - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 14 мая

Форвард Манчестер Сити забил пяткой как Златан и оформил хет-трик - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Манчестер Сити вышел на игру против Ньюкасла уже в статусе чемпиона, поэтому не удивительно, что Пеп Гвардиола предоставил шанс многим игрокам, которые не являются основными. Ферран Торрес пока только игрок ротации, но, учитывая возраст - 21 год, он в перспективе вполне может заменить Агуэро. Особенно, если будет играть так, как против сорок.

При счете 1:1 в конце первого тайма Торрес вывел горожан вперед невероятным ударом пяткой, как любит пробивать Златан Ибрагимович.

Еще до перерыва Ньюкасл отыгрался ударом с пенальти, а во втором тайме вышел вперед. Впрочем, это был вечер Феррана Торреса, который еще дважды отличился голами и позволил Сити победить со счетом 3:4. Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл - Манчестер Сити.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
Ньюкасл – Манчестер Сити 3:4
Голы: Крафт 25, Жоэлинтон 45+6 (пен.), Уиллок 62 – Канселу 39, Торрес 42, Торрес 64, Торрес 66

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Ферран Торрес лучшие голы
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