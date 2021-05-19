Игроки МЮ Погба и Диалло вынесли на поле флаг Палестины

Игроки английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Амад Диалло выразили свою позицию после матча АПЛ с "Фулхэмом" (1:1).

Футболисты вынесли на поле флаг Палестины.

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 числа.

Около 2 000 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации до вечера пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.