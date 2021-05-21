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Кейн: Передачи Де Брюйне — мечта нападающего

Англия
(1 голосов)

Форвард в восторге от игры бельгийца

Кейн: Передачи Де Брюйне — мечта нападающего

Eurosport

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Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн высоко оценил уровень передач полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Когда я смотрю на игру Де Брюйне, понимаю, что это особенный футболист. Его передачи — мечта для нападающего. Он выдающийся игрок — как с мячом, так и без него, в прессинге. Но его подачи — лучшие из тех, что я когда-либо видел", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 18:25
Это он просто подачи Малиновского не видел.
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