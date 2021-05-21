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Кейн: Передачи Де Брюйне — мечта нападающего
Форвард в восторге от игры бельгийца
Eurosport
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн высоко оценил уровень передач полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.
"Когда я смотрю на игру Де Брюйне, понимаю, что это особенный футболист. Его передачи — мечта для нападающего. Он выдающийся игрок — как с мячом, так и без него, в прессинге. Но его подачи — лучшие из тех, что я когда-либо видел", — приводит слова Кейна Sky Sports.
Напомним, что в нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
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