Кейн: Передачи Де Брюйне — мечта нападающего

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн высоко оценил уровень передач полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Когда я смотрю на игру Де Брюйне, понимаю, что это особенный футболист. Его передачи — мечта для нападающего. Он выдающийся игрок — как с мячом, так и без него, в прессинге. Но его подачи — лучшие из тех, что я когда-либо видел", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.