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Гуллит - о Фодене: Он игрок из той же категории, что Месси

Англия
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Известный футболист восхищен игрой молодого англичанина

Гуллит - о Фодене: Он игрок из той же категории, что Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легенда сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением об игроке "Манчестер Сити" Филе Фодене:

"Раньше английские команды выбирали лишь больших, сильных, быстрых футболистов, но сейчас, как мне кажется, более низкие, шустрые, техничные игроки получают больше доверия.

"Сити" дал Фодену шанс, и он доказал, что является невероятным футболистом, что он игрок из той же категории, что и Лионель Месси.

Конечно, он не такой же игрок, как Месси – таких просто нет. Но если говорить о фигуре, скорости – он точно такой же. Он прекрасный футболист, я люблю наблюдать за его игрой", - сказал Гуллит.

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В статье: Руд Гуллит Манчестер Сити (Англия) Фил Фоден
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Источник:
TBRfootball

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