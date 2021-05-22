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Гуллит - о Фодене: Он игрок из той же категории, что Месси
Известный футболист восхищен игрой молодого англичанина
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением об игроке "Манчестер Сити" Филе Фодене:
"Раньше английские команды выбирали лишь больших, сильных, быстрых футболистов, но сейчас, как мне кажется, более низкие, шустрые, техничные игроки получают больше доверия.
"Сити" дал Фодену шанс, и он доказал, что является невероятным футболистом, что он игрок из той же категории, что и Лионель Месси.
Конечно, он не такой же игрок, как Месси – таких просто нет. Но если говорить о фигуре, скорости – он точно такой же. Он прекрасный футболист, я люблю наблюдать за его игрой", - сказал Гуллит.
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