Гуллит - о Фодене: Он игрок из той же категории, что Месси

Легенда сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением об игроке "Манчестер Сити" Филе Фодене:

"Раньше английские команды выбирали лишь больших, сильных, быстрых футболистов, но сейчас, как мне кажется, более низкие, шустрые, техничные игроки получают больше доверия.

"Сити" дал Фодену шанс, и он доказал, что является невероятным футболистом, что он игрок из той же категории, что и Лионель Месси.

Конечно, он не такой же игрок, как Месси – таких просто нет. Но если говорить о фигуре, скорости – он точно такой же. Он прекрасный футболист, я люблю наблюдать за его игрой", - сказал Гуллит.