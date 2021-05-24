Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренировка перед финалом. Манчестер Сити - Эвертон 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Эвертон, чемпионат Англии, 23 мая 2021
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эвертон в последнем туре еще имел шанс зацепиться за еврокубки. Нужно было победить чемпиона и рассчитывать на осечки конкурентов. Но как это сделать, если Пеп Гвардиола выпускает состав, который, скорее всего, через неделю будет играть в финале Лиги Чемпионов (Зинченко в том числе)? Горожане просто не оставили шансов ирискам и закрыли чемпионат эффектной победой. А Серхио Агуэро попрощался с Этихадом дублем.
Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" – "Эвертон" 5:0
На 37-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти (вратарь)
Голы: Де Брюйне 11, Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, Агуэро 76
Популярное сейчас
- Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А
- Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни
- Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
- Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО