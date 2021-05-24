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Тренировка перед финалом. Манчестер Сити - Эвертон 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Эвертон, чемпионат Англии, 23 мая 2021

Тренировка перед финалом. Манчестер Сити - Эвертон 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эвертон в последнем туре еще имел шанс зацепиться за еврокубки. Нужно было победить чемпиона и рассчитывать на осечки конкурентов. Но как это сделать, если Пеп Гвардиола выпускает состав, который, скорее всего, через неделю будет играть в финале Лиги Чемпионов (Зинченко в том числе)? Горожане просто не оставили шансов ирискам и закрыли чемпионат эффектной победой. А Серхио Агуэро попрощался с Этихадом дублем.

Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" – "Эвертон" 5:0
На 37-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти (вратарь)
Голы: Де Брюйне 11, Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, Агуэро 76

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В статье: Серхио Агуэро Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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