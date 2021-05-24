Тренировка перед финалом. Манчестер Сити - Эвертон 5:0. Видео голов и обзор матча

Эвертон в последнем туре еще имел шанс зацепиться за еврокубки. Нужно было победить чемпиона и рассчитывать на осечки конкурентов. Но как это сделать, если Пеп Гвардиола выпускает состав, который, скорее всего, через неделю будет играть в финале Лиги Чемпионов (Зинченко в том числе)? Горожане просто не оставили шансов ирискам и закрыли чемпионат эффектной победой. А Серхио Агуэро попрощался с Этихадом дублем.

Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "Эвертон" 5:0

На 37-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти (вратарь)

Голы: Де Брюйне 11, Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, Агуэро 76