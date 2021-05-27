  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Доннарумма может перейти в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доннарумма может перейти в Челси

Англия
(1 голосов)

Лондонцы не хотят упускать такую возможность

Доннарумма может перейти в Челси

Новина українською

"Челси" заинтересован в переходе вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, пишет 90min.

По информации СМИ, агент Доннаруммы Мино Райола в декабре общался с представителями "Челси". Переговоры продолжались все это время. Отмечается, что в клубе не хотят упускать возможность подписать контракт с талантливым вратарем бесплатно.

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за "Милан", в которых пропустил 54 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Милан Джанлуиджи Доннарумма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...