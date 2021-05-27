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Доннарумма может перейти в Челси
Лондонцы не хотят упускать такую возможность
"Челси" заинтересован в переходе вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, пишет 90min.
По информации СМИ, агент Доннаруммы Мино Райола в декабре общался с представителями "Челси". Переговоры продолжались все это время. Отмечается, что в клубе не хотят упускать возможность подписать контракт с талантливым вратарем бесплатно.
В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за "Милан", в которых пропустил 54 гола.
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