Оскар хочет вернуться в Челси

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы вернуться в "Челси".

"Конечно, я хотел бы вернуться в "Челси", но сначала мне нужно вернуться на топ-уровень в Европе. Думаю, у меня будет такая возможность. Надеюсь, что смогу показывать высокий класс и двери для меня будут открыты. У меня хорошие отношения с "Челси". Очень люблю этот клуб и его фанатов. Как только мой контракт закончится, я буду готов рассмотреть вариант с возвращением в "Челси" — приводит Goal слова Оскара.

Оскар выступал за "Челси" с июля 2012 по январь 2017 года. В чемпионате Китая-2021 Оскар провел 5 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.