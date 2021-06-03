Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Кристал Пэлас продлил контракт с клубом
Нет, не Заха
CPFC
Бельгийский форвард Кристиан Бентеке поставил свою подпись под новым трудовым договором с лондонским "Кристал Пэлас". Таким образом, нападающий продлил контракт с "орлами" еще на 2 года. В прошлом сезоне Бентеке забил 10 голов в 30 поединках чемпионата Англии.
Кристиан был вызван в сборную Бельгии на летний чемпионат Европы. За национальную команду он отличился 16 раз в 39 матчах. Сам исполнитель отметил:
"Я счастлив, что связал свое будущее с "Кристал Пэлас". Уже пять лет я здесь, у нас еще много впереди. У нас отличный состав и персонал. Я с нетерпением жду предстоящего сезона, чтобы вновь выступить перед нашими фанатами".
Популярное сейчас
- "Делаешь все правильно, если легенда тебя выбирает". Гент – о включении Яремчука и Безуса в заявку Украины
- Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча
- Луческу в Динамо до 2023, Шахтёр подписывает Педриньо, ничья молодёжки с турками. Главные новости за 2 июня
- СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО