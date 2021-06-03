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Лидер Кристал Пэлас продлил контракт с клубом

Англия
(1 голосов)

Нет, не Заха

Лидер Кристал Пэлас продлил контракт с клубом

CPFC

Новина українською

Бельгийский форвард Кристиан Бентеке поставил свою подпись под новым трудовым договором с лондонским "Кристал Пэлас". Таким образом, нападающий продлил контракт с "орлами" еще на 2 года. В прошлом сезоне Бентеке забил 10 голов в 30 поединках чемпионата Англии.

Кристиан был вызван в сборную Бельгии на летний чемпионат Европы. За национальную команду он отличился 16 раз в 39 матчах. Сам исполнитель отметил:

"Я счастлив, что связал свое будущее с "Кристал Пэлас". Уже пять лет я здесь, у нас еще много впереди. У нас отличный состав и персонал. Я с нетерпением жду предстоящего сезона, чтобы вновь выступить перед нашими фанатами".

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В статье: Кристиан Бентеке Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
CPFC

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