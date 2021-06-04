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Жоау Моутиньо может перейти в Порту
Полузащитник уже ведет переговоры
Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутинью может вернуться в Португалию, пишет Record.
34-летний футболист ведет переговоры с "Порту". У Моутинью остался еще один сезон по контракту с "волками", однако "Вулверхэмптон" требует от "Порту" за трансфер игрока ту же сумму, что они летом 2018 года заплатили "Монако" — 5,6 млн евро.
Кроме того, чтобы перейти в "Порту", Моутинью придется пойти на сокращение зарплаты.
В сезоне-2020/21 португалец провел 36 матчей за "Вулверхэмптон", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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