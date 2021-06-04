Жоау Моутиньо может перейти в Порту

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутинью может вернуться в Португалию, пишет Record.

34-летний футболист ведет переговоры с "Порту". У Моутинью остался еще один сезон по контракту с "волками", однако "Вулверхэмптон" требует от "Порту" за трансфер игрока ту же сумму, что они летом 2018 года заплатили "Монако" — 5,6 млн евро.

Кроме того, чтобы перейти в "Порту", Моутинью придется пойти на сокращение зарплаты.

В сезоне-2020/21 португалец провел 36 матчей за "Вулверхэмптон", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.