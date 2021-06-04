Манчестер Юнайтед лишился сразу двух вратарей

Аргентинец Серхио Ромеро и швейцарец Жоэл Перейра после завершения действия контрактов получили статус свободных агентов, информирует сайт "Манчестер Юнайтед".

Серхио отыграл на Олд Траффорд 6 лет. Однако за это время накопился всего лишь 61 матч (27 пропущенных голов). В прошлом сезоне Ромеро не играл.

Швейцарец Перейра вообще сезон провел в аренде "Хаддерсфилда". Но там только за 2 матча пропустил 11 голов.

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Ходят слухи, что этим летом клуб расстанется с голкипером Ли Грантом и полузащитником Хуаном Матой. Их соглашения также заканчиваются. Однако "Манчестер Юнайтед" не исключает продолжения.

Напомним, что основными голкиперами МЮ являются испанец Давид де Хеа и англичанин Джордан Хендерсон.