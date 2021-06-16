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Сон Хын Мин договорился о новом контракте с Тоттенхэмом

Англия
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В ближайшее время клуб объявит сообщит о подписании соглашения

Сон Хын Мин договорился о новом контракте с Тоттенхэмом

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин продлит контракт с лондонским клубом. Стороны ведут переговоры с декабря и почти договорился по всем условиям, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение 28-летнего корейца истекает в 2023 году. Он подпишет новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

В сезоне-2020/21 Сон провел 50 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, на его счету 22 гола и 17 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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