Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сон Хын Мин договорился о новом контракте с Тоттенхэмом
В ближайшее время клуб объявит сообщит о подписании соглашения
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин продлит контракт с лондонским клубом. Стороны ведут переговоры с декабря и почти договорился по всем условиям, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Нынешнее соглашение 28-летнего корейца истекает в 2023 году. Он подпишет новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.
Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.
В сезоне-2020/21 Сон провел 50 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, на его счету 22 гола и 17 результативных передач.
Популярное сейчас
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Лидер сборной Франции убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после победы над немцами
- Не Миколенко единым: еще два футболиста киевского Динамо попали в шорт-лист Наполи
- Во время матча Англия - Хорватия болельщик упал с трибуны Уэмбли - он в больнице в тяжелом состоянии
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей