Клуб АПЛ объявил о подписании экс-форварда Зари

Пресс-служба английского "Уотфорда" сообщает, что клуб достиг договорённости по трансферу нападающего Денниса Боннавентуре.

Условия контракта пока не разглашаются. "Шершни" завершают переговоры по личному контракту с самим футболистом.

23-летний нигерийский нападающий переходит в "Уотфорд" из "Брюгге". Первую половину 2021 года футболист провёл за немецкий "Кёльн" на правах аренды, а в 2016-2017 года защищал цвета луганской "Зари".

Напомним, что "Уотфорд" занял второе место в прошлом розыгрыше английского Чемпионшипа и в следующем сезоне будет выступать в АПЛ.