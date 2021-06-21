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Клуб АПЛ объявил о подписании экс-форварда Зари
Усиление атакующей линии накануне старта в высшем английском дивизионе
Фото: watfordfc.com / Автор неизвестен
Пресс-служба английского "Уотфорда" сообщает, что клуб достиг договорённости по трансферу нападающего Денниса Боннавентуре.
Условия контракта пока не разглашаются. "Шершни" завершают переговоры по личному контракту с самим футболистом.
23-летний нигерийский нападающий переходит в "Уотфорд" из "Брюгге". Первую половину 2021 года футболист провёл за немецкий "Кёльн" на правах аренды, а в 2016-2017 года защищал цвета луганской "Зари".
Напомним, что "Уотфорд" занял второе место в прошлом розыгрыше английского Чемпионшипа и в следующем сезоне будет выступать в АПЛ.
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