Стоматологическое кресло Пола Гаскойна: от позора до величия за 17 дней

Сборная Англии не всегда была правильной, политкорректной и начинала матчи, стоя на колене.

Это с недавних пор у каждого встречного в кармане фотоаппарат; щелкнул, слил в сеть - и через полчаса хештэг уже разрывает твиттер, а репортеры стучатся в двери, где их ждут меньше всего. Ну кому надо такое счастье?

Современные знаменитости вынуждены либо прятаться, либо соответствовать ожиданиям масс, чтобы их не предали анафеме. Это непросто, и порой кажется, что от такой жизни у них течет крыша.

Посмотрите хотя бы на сборную Франции: после того, как игроков закрыли в индивидуальных пузырях для безопасности в пандемию, они сочинили столько претензий друг к другу, что это просто разорвало команду изнутри. Из 23 человек в заявке Мбаппе после нереализованного пенальти пошел утешить только Динь. Вы хоть представляете, как он всех задолбал?

Впрочем, наша история про другое время и других футболистов - может, не таких быстрых, зато намного более дружных.

***

Случилось все в 1996 году на чемпионате Европы в Англии. Football’s coming home, помните? Так вот, "Стоматологическое кресло" появилось тогда же.

"Три Льва" были одним из фаворитов домашнего Евро. Предыдущим большим турниром на их земле был ЧМ-66, который они выиграли благодаря Джеффу Херсту и Тофику Бахрамову. Кто-то видел в этом знак. К тому же, команда у англичан была отличная - Алан Ширер, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Стюарт Пирс, Тони Адамс. Что не имя, то легенда.

Тем не менее, первый матч на Евро они не выиграли. Швейцария по игре смотрелась не хуже и заслуженно удержала ничью - 1:1.

На команду экс-тренера "Барселоны" Терри Венейблса моментально вылились ведра помоев; игроков с кем только не сравнивали; одиозную звезду Пола Гаскойна так вообще требовали выгнать из сборной.

Думаете, подействовало? Не-а. Во втором туре против Шотландии англичане опять играли слабенько и еле удерживали минимальный перевес в счете, добытый благодаря голу Алана Ширера. Когда Адамс еще привез пенальти на свои ворота, показалось, что это конец английской мечты, но Симэн отразил удар Маккалистера, а потом выбил мяч далеко в поле, где тот вскоре попал к Гаскойну.

То, что было дальше - чистая магия. Описывать бессмысленно - просто посмотрите.

Ну а Гаскойн, забив гол, упал на землю, после чего подоспевшие Джейми Реднапп, Стив Макманаман и Алан Ширер напоили его, лежащего, водой из бутылок.

***

Необычный перфоманс, разумеется, спланировали заранее. Команда косплеила события, случившиеся за 17 дней до этого, и выбрала довольно экстравагантный способ.

А случилось вот что: за неделю до старта чемпионата Европы The Sun опубликовала фотографии в дрова пьяных английских сборников, отдыхающих в одном из баров Гонконга. На первую полосу попали Гаскойн, Макманаман и Шерингем, но больше всего досталось, естественно, Газзе.

"Пьяный болван без капли уважения", - гласил подзаголовок материала, в котором детально описывались похождения футболистов. Оказалось, что они посетили заведение под названием China Jump, известное в Гонконге не столько дискотекой, сколько пошлыми и необузданными развлечениями. Море алкоголя, полуголые девки - короче, как в плохом кино.

Так вот, было в China Jump фирменное развлечение - "стоматологическое кресло". Гостя, который давал согласие, привязывали к этому стулу, а потом заливали ему в горло алкоголь самых разных видов - например, водку и вино, или текилу и мартини. Газза пошел в кресло первым, а за ним выстроилась целая очередь, и в ней оказался помощник Венейблса Брайан Робсон, который должен был присматривать за игроками!

К слову, Роббо в бытность футболистом сам прослыл жутким пропойцей, и сэр Алекс приложил немало усилий, чтоб заставить его не пить хотя бы двое суток перед матчами. Прекрасный "контролер", ага.

***

В общем, празднование Гаскойна было не просто перфомансом - это был сигнал, что команда переварила произошедшее, сохранила единство и даже высмеивала своих критиков.

В то время игроки еще могли надеяться, что их загул сохранится в тайне, но, во-первых, всех заинтересовал внешний вид Гаскойна и еще ряда футболистов, сошедших с трапа. На голове у них были мокрые полотенца, а сами мужчины выглядели, мягко говоря, неспортивно. Во-вторых, в СМИ просочилась информация, что самолету Cathay Pacific, отвезшему сборную обратно в Англию, был нанесен ущерб в 5000 фунтов.

Тогда журналист Юджин Хендерсон и решил копнуть глубже. Он же и нашел бар China Jump, а в нем штатного фотографа, снявшего гулянку на пленку, но не разбиравшегося в футболе и потому не понимавшего, какая бомба находится в его руках.

31 мая снимки увидели свет - и Гаскойна возненавидела целая нация. 15 июня Гаскойн забил Шотландии - и через день таблоиды перед ним извинились. Даже для Газзы это было мощно. Комментируя свое празднование, он выразил сожаление, что на сей раз ему в глотку лили воду, а не джин. Потом клялся, что это шутка, но кто ему поверил?

***

Раскаянья от участников гонконгской пирушки так и не дождались. Джейми Реднапп так и подавно назвал ночь в China Jump "величайшей в истории футбола". Остальные того же мнения.

In honour of the Euros being back on today, here’s me, giving someone (can’t remember who) a dentist chair, in that bar, in Hong Kong. Great days indeed. Met the lovely mother of my two beautiful children working here at The China Jump who is in this photo too. #EURO2020 pic.twitter.com/tmYAKp4cfY