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Болбой, который помог пройти Барселону, стал игроком Ливерпуля

Англия
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На сколько времени - не афишируют

Болбой, который помог пройти Барселону, стал игроком Ливерпуля

Фото: Ліверпуль/автор невідомий

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17-летний нападающий Оукли Каннонье подписал первый профессиональный контракт в своей карьере.

Он является воспитанником "Лидса", а несколько лет назад присоединился к детской команды "красных" - U-12.

Юный футболист стал знаменитым в 2019 году, когда был болбоем на ответном матче "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).

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В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили англичан 3:0. А во втором поединке при счете 3:0 в пользу английской команды именно 14-летний Каннонье быстро отдал мяч Тренту Александеру-Арнольду. Тогда ливерпульцы молниеносно разыграли угловой, а нападающий Дивок Ориги забил четвертый решающий мяч.

В прошлом сезоне в 8 матчах "Ливерпуля U-18" Оукли забил 4 гола.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Оукли Каннонье
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