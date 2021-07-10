  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Барселоны заинтересовал Эвертон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны заинтересовал Эвертон

Англия
(1 голосов)

Требование нового тренера

Защитник Барселоны заинтересовал Эвертон

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом английский "Эвертон" получил нового тренера. Рафа Бенитес начал формировать список трансферных целей.

Читайте такжеБенитес: Преисполненный решимости сыграть большую роль в проектах Эвертона

По данным Fichajes, испанский коуч хотел бы видеть в своем новом клубе Клемана Ленгле из "Барселоны". Каталонский клуб готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.

В прошлом кампании Ленгле отыграл 48 матчей и забил один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эвертон (Ливерпуль) Клеман Ленгле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...