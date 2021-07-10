Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Барселоны заинтересовал Эвертон
Требование нового тренера
Этим летом английский "Эвертон" получил нового тренера. Рафа Бенитес начал формировать список трансферных целей.
По данным Fichajes, испанский коуч хотел бы видеть в своем новом клубе Клемана Ленгле из "Барселоны". Каталонский клуб готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.
В прошлом кампании Ленгле отыграл 48 матчей и забил один гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы
- ЛНЗ подписал трех известных игроков
- Скорость, центр поля и обороны и истерика по Стерлингу. Пять преимуществ сборной Италии перед финалом Евро-2020
- На финал Евро-2020 назначена бригада арбитров
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...