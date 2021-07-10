Защитник Барселоны заинтересовал Эвертон

Этим летом английский "Эвертон" получил нового тренера. Рафа Бенитес начал формировать список трансферных целей.

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По данным Fichajes, испанский коуч хотел бы видеть в своем новом клубе Клемана Ленгле из "Барселоны". Каталонский клуб готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.

В прошлом кампании Ленгле отыграл 48 матчей и забил один гол.