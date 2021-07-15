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Тоттенхэм попытается подписать форварда Шальке

Англия
(1 голосов)

Неожиданный ход шпор

Тоттенхэм попытается подписать форварда Шальке

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Шальке" Мэттью Хоппи, пишет 90min.

По информации источника, "шпоры" планируют купить 20-летнего американца в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуются "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон", а "Шальке" готов отпустить игрока за 4 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Хоппи провел 24 матча за основную команду "Шальке", на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Тоттенхэм (Лондон) Мэттью Хоппи
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