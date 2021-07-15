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Тоттенхэм попытается подписать форварда Шальке
Неожиданный ход шпор
"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Шальке" Мэттью Хоппи, пишет 90min.
По информации источника, "шпоры" планируют купить 20-летнего американца в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуются "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон", а "Шальке" готов отпустить игрока за 4 миллиона фунтов.
В сезоне-2020/21 Хоппи провел 24 матча за основную команду "Шальке", на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
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