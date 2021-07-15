Тоттенхэм попытается подписать форварда Шальке

"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Шальке" Мэттью Хоппи, пишет 90min.

По информации источника, "шпоры" планируют купить 20-летнего американца в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуются "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон", а "Шальке" готов отпустить игрока за 4 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Хоппи провел 24 матча за основную команду "Шальке", на его счету 6 голов и 1 результативная передача.