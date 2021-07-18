Сульшер: За первые 6-7 матчей АПЛ можно потерять шанс на титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после товарищеской игры против "Дерби Каунти" (2:1):

"Было заметно, что "Дерби" опережает нас в подготовке где-то на недельку. Для нас это был первый матч, и нужно определенное время для того, чтобы поймать ритм. Но мы победили – и этим парням полезно прочувствовать это.

У молодых ребят будет все меньше и меньше времени – так все устроено. Нам нужно начать сезон лучше, чем в прошлом году. Тогда начало нам не удалось.

Думаю, что конкуренция в АПЛ возросла. Когда я сам играл, в каждом сезоне "МЮ" боролся за титул где-то с одним клубом. Поэтому сейчас очень важно не отпускать лидера в первые 6-7 матчей. За первые 6-7 матчей АПЛ не выиграть, а вот шанс на титул потерять можно", – отметил Сульшер.