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Очередной важный игрок полузащиты Ливерпуля может покинуть команду Клоппа

Англия
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Клуб не может прийти к соглашению по новому контракту капитана

Очередной важный игрок полузащиты Ливерпуля может покинуть команду Клоппа

Фото: liverpoolfc / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ливерпуль" может потерять Хендерсона после 10 лет в клубе. В переговорах с наследником Джеррарда клубу до сих пор не удалось добиться прогресса, сообщает The Athletic.

Джордан Хендерсон в прошлом месяце праздновал десятилетие в клубе, после перехода из "Сандерленда" в 2011 году, но, согласно информации источника, в клубе не торопятся продлевать контракт капитана, который истекает через два года.

Полное доверие со стороны Юргена Клоппа может не помочь Джордану: не так давно "Ливерпуль" не продлил контракт с Вейналдумом, который так же был игроком основы, на которого рассчитывал Юрген.

«Это контракт, о котором говорят меньше всего, но, вероятно, он рассказывает самую большую историю. Это критическое лето для Джордана » – приводит источник цитату человека, близкого к ситуации.

Среди возможных претендентов на 31-летнего игрока сборной Англии называются "ПСЖ" и "Атлетико".

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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Источник:
The Athletic

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