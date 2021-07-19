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Очередной важный игрок полузащиты Ливерпуля может покинуть команду Клоппа
Клуб не может прийти к соглашению по новому контракту капитана
Фото: liverpoolfc / Автор: неизвестен
"Ливерпуль" может потерять Хендерсона после 10 лет в клубе. В переговорах с наследником Джеррарда клубу до сих пор не удалось добиться прогресса, сообщает The Athletic.
Джордан Хендерсон в прошлом месяце праздновал десятилетие в клубе, после перехода из "Сандерленда" в 2011 году, но, согласно информации источника, в клубе не торопятся продлевать контракт капитана, который истекает через два года.
Полное доверие со стороны Юргена Клоппа может не помочь Джордану: не так давно "Ливерпуль" не продлил контракт с Вейналдумом, который так же был игроком основы, на которого рассчитывал Юрген.
«Это контракт, о котором говорят меньше всего, но, вероятно, он рассказывает самую большую историю. Это критическое лето для Джордана » – приводит источник цитату человека, близкого к ситуации.
Среди возможных претендентов на 31-летнего игрока сборной Англии называются "ПСЖ" и "Атлетико".
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