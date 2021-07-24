Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вудворд: Мы уверены, что под руководством Сульшера движемся в правильном направлении
Вице-президент "Юнайтед" рад сотрудничеству с норвежцем
Функционер "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал комментарий после продления контракта с наставником команды Оле-Гуннаром Сульшером:
"Оле и его штаб неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха. Результаты их работы за последние два сезона становятся все заметнее. Мы с нетерпением ждем того, как эта команда продолжит развиваться в ближайшие годы.
Что особенно приятно, прогресса мы добились благодаря сочетанию молодых талантов из академии "Манчестер Юнайтед" и новичков топ-уровня, которые играют в атакующий футбол в лучших традициях клуба.
Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении", – сказал Вудворд.
Популярное сейчас
- Нога опухла и посинела. Хавбек Реала и сборной Испании получил жуткую травму на Олимпиаде
- Олимпиада 2020. Дарья Билодид прорывается в полуфинал
- Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
- Экс-игрок Шахтера ушел из Английской премьер-лиги в ОАЭ
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО