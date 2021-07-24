Вудворд: Мы уверены, что под руководством Сульшера движемся в правильном направлении

Функционер "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал комментарий после продления контракта с наставником команды Оле-Гуннаром Сульшером:

"Оле и его штаб неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха. Результаты их работы за последние два сезона становятся все заметнее. Мы с нетерпением ждем того, как эта команда продолжит развиваться в ближайшие годы.

Что особенно приятно, прогресса мы добились благодаря сочетанию молодых талантов из академии "Манчестер Юнайтед" и новичков топ-уровня, которые играют в атакующий футбол в лучших традициях клуба.

Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении", – сказал Вудворд.