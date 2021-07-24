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Защитник МЮ повредил голеностоп
Теллес пропустит несколько недель
Левый крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес получил травму - бразилец повредил голеностоп. Об этом сообщил наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер
"Алекс поскользнулся и подвернул голеностоп, и поэтому пропустит несколько недель. Надеюсь, травма не такая уж серьезная", - заявил главный тренер "МЮ".
Ранее, в СМИ была информация, что к 28-летнему игроку проявляют интерес ряд итальянских клубов, в частности римская "Рома" и миланский "Интер".
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Источник:Mirror
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