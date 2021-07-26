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Манчестер готов продать Марсьяля из-за трансфера Санчо

Англия
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На игрока уже есть претендент

Манчестер готов продать Марсьяля из-за трансфера Санчо

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может вскоре покинуть команду. После подписания Джейдона Санчо "красным дьяволам" нужно как можно скорее разгрузить зарплатную ведомость и вернуть часть денег, потраченных на покупку британца.

По информации Daily Star, на Марсьяля уже есть претендент. Форварда может приобрести "Тоттенхэм Хотспур". Однако даже если "шпоры" будут готовы заплатить за Антони около € 58 млн, которые требует "Юнайтед", еженедельная зарплата нападающего в размере € 290 тыс. не позволит лондонскому клубу подписать игрока.

Ранее также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассчитывает купить защитника Рафаэля Варана у "Реала", поэтому манкунианцы в любом случае будут вынуждены расстаться с кем-то из игроков.

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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