Шакири: Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за Лацио

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил о желании покинуть клуб в ближайшее время.

"Я сказал руководству "Ливерпуля", что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли моё решение и теперь будут рассматривать заявки на продажу. "Ливерпуль" не остановит меня этим летом. Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за "Лацио", — цитирует Шакири журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Corriere dello Sport.

29-летний Шакири выступает за мерсисайдцев с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи.