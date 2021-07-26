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Шакири: Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за Лацио

Англия
(1 голосов)

Ещё один полузащитник покинет клуб

Шакири: Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за Лацио

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил о желании покинуть клуб в ближайшее время.

"Я сказал руководству "Ливерпуля", что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли моё решение и теперь будут рассматривать заявки на продажу. "Ливерпуль" не остановит меня этим летом. Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за "Лацио", — цитирует Шакири журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Corriere dello Sport.

29-летний Шакири выступает за мерсисайдцев с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи.

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В статье: Чердан Шакири Шердан Шакири
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Комментарии (1)
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Fritz (Кузнецовск)
26.07.2021 в 16:43
Кто на колени перед матчами падает, за Лацио не играет!!!
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