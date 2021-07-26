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Шакири: Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за Лацио
Ещё один полузащитник покинет клуб
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил о желании покинуть клуб в ближайшее время.
"Я сказал руководству "Ливерпуля", что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли моё решение и теперь будут рассматривать заявки на продажу. "Ливерпуль" не остановит меня этим летом. Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за "Лацио", — цитирует Шакири журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Corriere dello Sport.
29-летний Шакири выступает за мерсисайдцев с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи.
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