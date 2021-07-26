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Погба всё ближе к трансферу: Райола начал переговоры с Леонардо

Англия
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ПСЖ действительно заинтересован в подписании француза

Погба всё ближе к трансферу: Райола начал переговоры с Леонардо

Фото: PremierLeague / Автор: неизвестен

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Мино Райола общался со спортивным директором “ПСЖ” Леонардо по поводу трансфера Погба, сообщает Николо Скира в своем твиттере. Контракт француза истекает следующим летом.

Президент "ПСЖ" Аль Хелаифи также заинтересован в подписании звездного полузащитника, в добавок к Рамосу, Вейналдуму, Доннаруме и Хакими.

Ранее сообщалось, что Поль Погба может покинуть “Манчестер Юнайтед”, на фоне интереса “МЮ” к Камавинге. Примечательно, что “ПСЖ” также назван среди претендентов на молодого опорника из “Ренна”.

Поль Погба провел в Манчестере 5 лет, зачастую привлекая внимание регулярной сменой причесок, а не стабильной игрой. Трансфер француза в “МЮ” стал рекордным на момент совершения сделки в 2016 году – 105 миллионов евро.

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В статье: Леонардо Поль Погба Мино Райола Манчестер Юнайтед ПСЖ Николо Скира
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