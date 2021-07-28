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Официально: Беттинелли – игрок Челси

Англия
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Трансфер нового третьего вратаря официально подтвержден

Официально: Беттинелли – игрок Челси

Фото: Chelsea FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер Челси представил нового третьего вратаря команды – это Маркус Беттинелли. Подписан контракт на два года.

Вилли Кабальеро покинул команду по окончанию прошлого сезона и команде нужен был новый третий голкипер.

Сегодня официальный твиттер “синих” представил Маркуса Беттинелли, который последние 7 лет провёл на контракте в “Фулхэме”, лишь в прошлом году уйдя в аренду в “Мидлсбро”.

29-летний голкипер стал первым приобретением “аристократов” этим летом.

Беттинелли провел 42 матча в прошлом сезоне во всех турнирах за “Мидлсбро” и оставил ворота “сухими” в 13 встречах.

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В статье: Маркус Беттинелли Мидлсбро Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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