Официально: Беттинелли – игрок Челси

Официальный твиттер Челси представил нового третьего вратаря команды – это Маркус Беттинелли. Подписан контракт на два года.

Вилли Кабальеро покинул команду по окончанию прошлого сезона и команде нужен был новый третий голкипер.

Сегодня официальный твиттер “синих” представил Маркуса Беттинелли, который последние 7 лет провёл на контракте в “Фулхэме”, лишь в прошлом году уйдя в аренду в “Мидлсбро”.

29-летний голкипер стал первым приобретением “аристократов” этим летом.

Беттинелли провел 42 матча в прошлом сезоне во всех турнирах за “Мидлсбро” и оставил ворота “сухими” в 13 встречах.