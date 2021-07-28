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Официально: Беттинелли – игрок Челси
Трансфер нового третьего вратаря официально подтвержден
Фото: Chelsea FC / Автор: неизвестен
Официальный твиттер Челси представил нового третьего вратаря команды – это Маркус Беттинелли. Подписан контракт на два года.
Вилли Кабальеро покинул команду по окончанию прошлого сезона и команде нужен был новый третий голкипер.
Сегодня официальный твиттер “синих” представил Маркуса Беттинелли, который последние 7 лет провёл на контракте в “Фулхэме”, лишь в прошлом году уйдя в аренду в “Мидлсбро”.
29-летний голкипер стал первым приобретением “аристократов” этим летом.
Беттинелли провел 42 матча в прошлом сезоне во всех турнирах за “Мидлсбро” и оставил ворота “сухими” в 13 встречах.
Marcus Bettinelli has today joined Chelsea on a two-year contract. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2021
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