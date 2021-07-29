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Лестер представил новую выездную форму

Англия
(1 голосов)
Лестер представил новую выездную форму

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" представил новый комплект выездной формы на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в голубовато-мятных цветах. Футболка же имеет довольно простой, но необычный дизайн в шахматном порядке.
Техническим спонсором "лис" является немецкая компания Adidas.

Напомним, по итогам минувшего сезона АПЛ "Лестер" финишировал пятым.

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В статье: Лестер Сити
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Источник:
lcfc.com

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