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Лестер представил новую выездную форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" представил новый комплект выездной формы на сезон-2021/22.
Экипировка выполнена в голубовато-мятных цветах. Футболка же имеет довольно простой, но необычный дизайн в шахматном порядке.
Техническим спонсором "лис" является немецкая компания Adidas.
Напомним, по итогам минувшего сезона АПЛ "Лестер" финишировал пятым.
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Источник:lcfc.com
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